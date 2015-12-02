Боевики стали чаще обстреливать друг друга: разведка сообщила о 4 раненых и 3 погибших террористах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Согласно информации Главного управления разведки Минобороны, после проведения ротации командного состава российских оккупационных войск командиры передовых отрядов боевиков не могут организовать взаимодействие между собой», - отметил он.

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Лысенко добавил, что «это приводит к увеличению количества случаев «дружественного огня».

По его словам, в результате таких обстрелов три дня тому назад в Донецкую областную больницу доставили четверых раненых и тела трех погибших боевиков.