За сутки в зоне АТО погиб военный, еще трое были ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате активных боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО боевики продолжают неприцельно обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, гранатометов и минометов, а в районе Авдеевки вчера террористы атаковали опорный пункт сил АТО и отступили с потерями.