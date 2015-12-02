За сутки в зоне АТО погиб военный, еще трое были ранены
13:10, 02 декабря 2015Война
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Боевики продолжают неприцельно обстреливать позиции ВСУ из стрелкового оружия.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате активных боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, в зоне АТО боевики продолжают неприцельно обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, гранатометов и минометов, а в районе Авдеевки вчера террористы атаковали опорный пункт сил АТО и отступили с потерями.
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