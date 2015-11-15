Миссия ОБСЕ заявляет о напряженной ситуации в Донецкой области

Об этом говорится в дневном отчете миссии.

"Специальная мониторинговая миссия наблюдала относительно напряженную ситуацию в Донецкой области. Миссия также зафиксировала увеличение количества случаев, связанных со взрывами мин и раньше неразорванных боеприпасов", - говорится в отчете.

В частности, находясь на Донецком железнодорожном вокзале, наблюдатели миссии зафиксировали нарушения прекращения огня. Миссия слышала 62 неопределенных взрыва, которые в основном произошли на расстоянии 5-7 км со стороны запада, а также несколько всплесков применения стрелкового оружия и легкого вооружения со стороны запада.

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Кроме того, наблюдатели миссии, занимая позиции в подконтрольной боевикам "ДНР" Старомихайловке (16 км на запад от Донецка), слышали 23 неопределенных взрыва со стороны северо-запада и северо-востока.

В то же время, представители ОБСЕ, находясь в подконтрольном боевикам "ЛНР" Обозном (18 км на север от Луганска), слышали два выстрела из винтовки на расстоянии около 400 м от занимаемых ими позиций.

Также миссия на окраинах контролируемой правительством Украины Трехизбенки (33 км на северо-запад от Луганска), слышала около 50 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 600 м со стороны северо-востока.