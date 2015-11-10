В течение дня боевики вели огонь по позициям военных на всех направлениях – штаб АТО

Сегодня в зоне проведения АТО террористы продолжали вести огонь по украинским позициям на всех направлениях.

Об этом говорится на официальной странице пресс-центра АТО в Facebook.

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«Как и в предыдущие дни, они полностью игнорировали Минские договоренности. В 10.30 российско-террористические наемники вели огонь из 82-мм минометов. По населенному пункту Болотное было выпущено около 40 мин. Также из минометов путинские наемники обстреляли Майорск. Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов пять раз обстреливали Пески, а также вели огонь по Опытному, Старогнатовке и Гранитному», - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что около 13.00 в районе шахты Трудовская (Донецк) была выявлена группа до 100 человек, переодетых в военную форму украинского образца. Рядом с ними была зафиксирована автомобильная техника военного образца и бронетранспортеры.