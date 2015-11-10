Штайнмайер вслед за Лавровым заявил о невозможности выполнить Минские соглашения до конца года

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Берлинского форума по международной политике, передают РИА Новости .

"Я не недооцениваю сложности вопросов, которые нам еще предстоит решить в Украине. То, что нам удалось в ходе минского процесса - это прежде всего локализация конфликта, в которой участвовали все стороны конфликта", - сказал он.

Немецкий министр отметил, что решения по украинскому кризису невозможно было бы достичь без минского процесса, завершить который до конца года не удастся.

"У нас впереди много спорных моментов, которые нужно преодолеть, чтобы прийти, в конечном счете, к проведению в следующем году выборов, к восстановлению пограничного контроля украинскими властями, нам еще много предстоит сделать, и этот факт, что мы еще не все сделали, вызывает неудовольствие. Другой вопрос заключается в том, где бы мы были сегодня в украинском конфликте, если бы минского процесса не было. Однако, как я понимаю смысл внешней политики, санкции никогда не имели целью поставить партнеров, конфликтующую сторону или противника на колени", - объяснил Штайнмайер.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выполнение Минских соглашений переносится на 2016 год.

В свою очередь украинская сторона настаивает на том, чтобы минские договоренности были реализованы до конца 2015 года.