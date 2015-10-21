В "ДНР" пообещали завтра начать отвод танков из района Горловки

Об этом сообщили сегодня в "министерстве обороны ДНР", передает один из сайтов боевиков.

«В четверг утром начнется отвод техники с горловского направления. Танки отведут в Харцызск (к востоку от Донецка)», – заявили в "ДНР".

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При этом количество отводимой техники не уточняется.

Ранее УНИАН сообщал, что Боевики "ДНР" перенесли начало нового этапа отвода вооружения калибром менее 100 мм на 21 октября.

Отмечалось, что в территориальном отношении отвод в "ДНР" будет проходить в три этапа: сначала - с Дебальцевского направления, затем - с южного направления и наконец от участка линии разграничения.