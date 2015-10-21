В "ДНР" пообещали завтра начать отвод танков из района Горловки
16:10, 21 октября 2015Война
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Так называемая Донецкая народная республика в четверг, 22 октября, начнет отвод танков из района города Горловки.
REUTERS
Об этом сообщили сегодня в "министерстве обороны ДНР", передает один из сайтов боевиков.
«В четверг утром начнется отвод техники с горловского направления. Танки отведут в Харцызск (к востоку от Донецка)», – заявили в "ДНР".
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При этом количество отводимой техники не уточняется.
Ранее УНИАН сообщал, что Боевики "ДНР" перенесли начало нового этапа отвода вооружения калибром менее 100 мм на 21 октября.
Отмечалось, что в территориальном отношении отвод в "ДНР" будет проходить в три этапа: сначала - с Дебальцевского направления, затем - с южного направления и наконец от участка линии разграничения.
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