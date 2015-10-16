Боевики "ДНР" перенесли начало нового этапа отвода вооружений

Об этом заявил замкомандующего корпусом "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин, передает один из сайтов боевиков.

«Начало отвода в "ДНР" перенесено на 21 октября из-за регулярных нарушений», - сказал он.

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Басурин добавил, что в территориальном отношении отвод в "ДНР" будет проходить в три этапа: сначала - с Дебальцевского направления, затем - с южного направления и наконец от участка линии разграничения.

Ранее он заявлял, что отвод вооружений калибром до 100 миллиметров в самопровозглашенной Донецкой народной республике должен начаться во второй половине октября, но это состоится при условии соблюдения в течение 48 часов режима тишины.