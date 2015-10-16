Боевики "ДНР" перенесли начало нового этапа отвода вооружений

15:24, 16 октября 2015
Война
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Боевики "ДНР" перенесли начало нового этапа отвода вооружения калибром менее 100 мм на 21 октября.

REUTERS

Об этом заявил замкомандующего корпусом "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин, передает один из сайтов боевиков.

«Начало отвода в "ДНР" перенесено на 21 октября из-за регулярных нарушений», - сказал он.

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Басурин добавил, что в территориальном отношении отвод в "ДНР" будет проходить в три этапа: сначала - с Дебальцевского направления, затем - с южного направления и наконец от участка линии разграничения.

Ранее он заявлял, что отвод вооружений калибром до 100 миллиметров в самопровозглашенной Донецкой народной республике должен начаться во второй половине октября, но это состоится при условии соблюдения в течение 48 часов режима тишины.

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