ОБСЕ продолжает фиксировать тяжелое вооружение боевиков на Мариупольском направлении

Об этом говорится в отчете за 7 октября, опубликованном сегодня.

Инструкторы ОБСЕ заявляют, что с помощью беспилотного летательного аппарата продолжают наблюдать за наличием на подконтрольных боевикам "ДНР" территориях тяжелого вооружения, что является нарушением определенных Минскими соглашениями линий для его отвода.

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В частности, беспилотник миссии заметил "в районе Солнцево (60 км северо-восточнее Мариуполя) двенадцать основных боевых танков, в районе Мичурина (56 км северо-восточнее Мариуполя) три танка и в районе Козловки (42 км к востоку от Мариуполя) четыре 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика".