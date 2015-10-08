Миссия ОБСЕ обеспокоена обстрелом боевиками вблизи Троицкого

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Хуг рассказал, что патруль миссии посетил место инцидента вблизи Троицкого вчера днем. Наблюдатели миссии подтвердили, что по украинским военным были выпущены две противотанковых управляемых ракеты, одна из которых привела к ранениям бойцов.

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"Хотя противотанковые управляемые ракеты или подобные ракеты вероятно не обязательно указаны в дополнениях (достигнутых в Париже - УНИАН) или Минских договоренностях, ведение огня из любого вооружения, пистолета, ружья или противотанковой установки является нарушением режима прекращения огня. Мы очень обеспокоены, что это вооружение все еще используется", - заявил Хуг.

В то же время, он отметил позитивные тенденции - начался отвода танков от линии разграничения на расстояние 15 км с каждой стороны. По его убеждению, это должно способствовать уменьшению уровня напряжения на линии соприкосновения.

"Но я снова подтверждаю, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обеспокоена продолжающимися нарушениями режима прекращения огня. Каждый выпущенный выстрел на Донбассе является нарушением Минских соглашений, независимо из какого пистолета, из какого оружия ведется огонь", - подчеркнул заместитель председателя СММ.