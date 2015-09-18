В Валуйском во время гранатометного обстрела ранены двое военных
10:24, 18 сентября 2015Война
368 0
Вчера около 20:50 в селе Валуйское Станично-Луганского района Луганской области в военную машину, которая везла воду на блокпост, диверсионно-разведывательная группа террористов попала из гранатомета.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, в результате осколочные ранения ног получили двое военнослужащих 128-й бригады. Пострадавшие бойцы доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Читайте такжеМинувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно: боевики применили оружие только раз
«Террористы продолжают вести провокационные обстрелы региона. На территорию, подконтрольную Украине, периодически заходят ДРГ, которые ведут диверсионную работу. Несмотря на затишье в регионе, полного прекращения обстрелов, к сожалению, так и не удалось достичь», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter