В Валуйском во время гранатометного обстрела ранены двое военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, в результате осколочные ранения ног получили двое военнослужащих 128-й бригады. Пострадавшие бойцы доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Читайте такжеМинувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно: боевики применили оружие только раз

«Террористы продолжают вести провокационные обстрелы региона. На территорию, подконтрольную Украине, периодически заходят ДРГ, которые ведут диверсионную работу. Несмотря на затишье в регионе, полного прекращения обстрелов, к сожалению, так и не удалось достичь», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.