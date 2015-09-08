СБУ задержала террористическую группу "ДНР" во главе с местным милиционером (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа состояла из четырех местных жителей. Ее главарем был действующий сотрудник уголовного розыска одного из райотделов милиции в Запорожской области.

В интересах террористов «ДНР» он вербовал пророссийски настроенных лиц для сбора и передачи сведений о территориальной обороне Запорожской области, украинских воинских формированиях. Также главарь должен был организовать в регионе ряд террористических актов. Для их осуществления члены группы наладили поставку боеприпасов и взрывчатки из района проведения антитеррористической операции.

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Во время обысков у злоумышленников изъяты взрывчатка и устройства для ее активации, боеприпасы к автоматическому оружию, наркотики, полиграфия с сепаратистской символикой, средства связи с террористами «ДНР».

Начато уголовное производство по ст. 258-3 (содействие и участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Главарю группы уже сообщено о подозрении в совершении преступления и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Неотложные следственные действия продолжаются.