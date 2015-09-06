На Донбассе задержали россиянина, который принимал участие в боевых действиях в составе "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, гражданин России, боевик по прозвищу "Румын", во время задержания был одет в военную форму российского образца, при себе имел РПГ-26 и гранату Ф-1.

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По его словам, во время отбывания наказания в исправительной колонии на территории РФ он был завербован сотрудником ФСБ для участия в боевых действиях в составе бандформирований "ДНР".

Россиянин дежурил на наблюдательных пунктах боевиков в составе подразделения террористической группировки "Оплот" и участвовал в установлении позиций Вооруженных сил Украины. Боевик непосредственно осуществлял корректировку артиллерийского огня по позициям сил антитеррористической операции в районе села Тарамчук Марьинского района.

"Он рассказал, что со временем, увидев низкие моральные качества террористов, отсутствие перспектив самопровозглашенной республики, откровенную ложь пророссийских СМИ о реальной ситуации на Донбассе, принял решение сдаться с личным оружием силам антитеррористической операции", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.