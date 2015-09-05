В Генштабе довольны процессом подготовки офицерского состава ВСУ (фоторепортаж)

Об этом он написал на своей странице в Facebook после того, как проинспектировал участки полигона Международного центра миротворчества и безопасности и 184 учебного центра, которые входят состав Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Он подчеркнул, что в настоящее время там проходят подготовку не только украинские военные, которые были призваны в ходе 6-й очереди частичной мобилизации, но и бойцы Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи совместно с американскими десантниками в рамках обучения «Фиарлес Гардиан».

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Отмечается, что Муженко посетил учебно-тренировочные комплексы и участки войскового стрельбища, наблюдал за тем, как мобилизованные оттачивают свое мастерство по огневой подготовке, вождению боевых машин, тактической подготовке и другим военным дисциплинам.

"Особое внимание уделяется подготовке офицерского состава. Доволен процессом подготовки этой категории военнослужащих", - сообщил начальник Генштаба.