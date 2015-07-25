На Яворивском полигоне продолжаются маневры "Rapid Trident-2015" (фотогалерея)

В учениях принимают участие 18 стран, сообщает 5 канал.

Обмен опытом оказался полезным для всех сторон. Военным НАТО есть и что рассказать украинцам, и что послушать, ведь только украинская армия имеет опыт участия в новой гибридной войне.

Основные направления маневров на нынешнем этапе - работа артиллерии, рукопашный бой, военная тактика, первая медицинская помощь и тому подобное.

Читайте такжеСША осенью начнут подготовку украинских военных - Госдеп

Как сообщал УНИАН, 20 июля на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивский военный полигон на Львовщине) открылись масштабные украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск «Репид Трайдент/Сейбр Гардиан-2015». Участие в учениях принимают более 1800 военнослужащих из 18 стран мира. Самая большая группа – украинская, которая состоит из около 800 офицеров и курсантов Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, Военной академии из Одессы, Морской пехоты Украины и Национальной гвардии Украины. Среди иностранных участников наибольшая группа от армии США – около 500 человек.

Читайте такжеШведские инструкторы будут обучать украинских военных медицинской помощи в боевых условиях

Целью обучения является подготовка штабов и подразделений многонациональной бригады к ведению стабилизационных действий в рамках оборонительной операции оперативного командования с использованием опыта проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Учения продлятся две недели, до 1 августа, на разных участках военного полигона Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск.