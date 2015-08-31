В течение дня в зоне АТО произошла лишь одна вооруженная провокация боевиков – штаб
20:15, 31 августа 2015Война
1312 0
Сегодня, 31 августа, с 6 утра и до 18 часов в зоне АТО почти полностью сохранялся режим тишины.
REUTERS
Об этом сообщили в штабе Антитеррористической операции.
Читайте такжеНа Луганщине наблюдается боевое затишье, однако власть готова к возможным провокациям боевиков
«Вдоль всей линии разграничения сторон была зафиксирована только одна вооруженная провокация. Так, около 16 часов боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатомета по нашему опорному пункту, что на юг от Авдеевки», - отметили в штабе АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter