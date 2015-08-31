В течение дня в зоне АТО произошла лишь одна вооруженная провокация боевиков – штаб

Об этом сообщили в штабе Антитеррористической операции.

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«Вдоль всей линии разграничения сторон была зафиксирована только одна вооруженная провокация. Так, около 16 часов боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатомета по нашему опорному пункту, что на юг от Авдеевки», - отметили в штабе АТО.