Боевики из гранатометов обстреляли позиции сил АТО в районе шахты Бутовка и поселка Пески

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Так около 20 часов, на Артемовском направлении, противник из стрелкового оружия обстрелял наши опорные пункты близ поселков Ленинское и Кирово. А в 22 часа боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета по силам АТО в Луганском", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении, почти в 10 вечера, наемники из гранатометов били по украинским подразделениям в районе шахты Бутовки и поселка Пески.

В общем, 30 августа, бандформирования 16 раз нарушили режим прекращения огня.

После полуночи, 31 августа, боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО в Крымском Луганской области.

"А около часа и трех ночи били по опорным пунктам сил АТО в Марьинке из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в пресс-центре.