Суд оштрафовал Николаевский бронетанковый завод за несвоевременную поставку техники

Таким образом суд удовлетворил иск Военной прокуратуры Южного региона, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Штраф был взыскан в пользу администрации Государственной пограничной службы и Херсонского пограничного отряда.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве на бронетанковом заводе начали выпускать обновленные боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 "Хазар". В Минобороны отметили, что это не единственная разработка николаевских специалистов - на предприятии создали медицинскую модификацию бронетранспортера.