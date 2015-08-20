Суд оштрафовал Николаевский бронетанковый завод за несвоевременную поставку техники
14:05, 20 августа 2015Война
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Хозяйственный суд Киева оштрафовал Николаевский бронетанковый завод на 1,7 млн грн за несвоевременную поставку бронетехники.
Николаевский бронетанковый оштрафовали за несвоевременную поставку техники / novosti-n.org
Таким образом суд удовлетворил иск Военной прокуратуры Южного региона, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
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Штраф был взыскан в пользу администрации Государственной пограничной службы и Херсонского пограничного отряда.
Как сообщал УНИАН, в Николаеве на бронетанковом заводе начали выпускать обновленные боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 "Хазар". В Минобороны отметили, что это не единственная разработка николаевских специалистов - на предприятии создали медицинскую модификацию бронетранспортера.
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