На николаевском бронетанковом заводе начали выпускать обновленные БРДМ-2 "Хазар"
12:49, 30 декабря 2014Армия
8
В Николаеве на бронетанковом заводе начали выпускать обновленные боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 "Хазар".
В Николаеве начали выпускать обновленные БРДМ-2 "Хазар" /Фото: Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. "На этой бронемашине установлена дополнительная броня и современное оборудование связи, новый дизельный двигатель, предпусковой подогреватель и тепловизор. БРДМ-2 "Хазар" уже прошла испытания", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМинобороны закупило 75 бронемашин Saxon
В Минобороны отметили, что это не единственная разработка николаевцев. На предприятии создали медицинскую модификацию бронетранспортера, которая получила название "Святой Николай". Несколько таких бронированных "скорых" уже используются в зоне АТО. Кроме того, бронетанковый завод установил на бронетранспортерах антикуммулятивные решетки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter