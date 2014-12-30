На николаевском бронетанковом заводе начали выпускать обновленные БРДМ-2 "Хазар"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. "На этой бронемашине установлена дополнительная броня и современное оборудование связи, новый дизельный двигатель, предпусковой подогреватель и тепловизор. БРДМ-2 "Хазар" уже прошла испытания", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что это не единственная разработка николаевцев. На предприятии создали медицинскую модификацию бронетранспортера, которая получила название "Святой Николай". Несколько таких бронированных "скорых" уже используются в зоне АТО. Кроме того, бронетанковый завод установил на бронетранспортерах антикуммулятивные решетки.