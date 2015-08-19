В Знаменке похоронили телефонистку ВСУ, которая погибла, вынося раненых из-под обстрела (фоторепортаж)

В городе Знаменка с воинскими почестями в последний путь провели старшего телефониста отделения связи 17 отдельного мотопехотного батальона Вооруженных Сил Украины Екатерину Носкову. Она погибла, выполняя боевые задачи в районе города Горловка.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Проститься с героиней, известной среди бойцов как «Кэт», на центральную площадь Знаменки приехали ее боевые товарищи, военнослужащие Кировоградского гарнизона, руководители областной и местных властей, сотни людей", - говорится в сообщении.

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26-летняя Екатерина Носкова проходила военную службу по контракту в боевом подразделении с февраля текущего года, добровольно решила отбыть в зону проведения АТО.

"Той ужасной ночью, 16 августа, Екатерина сама попросилась на передний край линии обороны в районе Горловки, где был сильный обстрел со стороны боевиков. «Кэт» села в машину и поехала на спасение боевых товарищей. Ей удалось вывезти из-под обстрела двух раненых солдат. Она спасла две человеческие жизни, а свою отдала. Трагедия произошла, когда девушка вернулась за ранеными. Тогда обстрел возобновился, и Катя погибла вместе с бойцом, которого пыталась вывезти в санчасть. Девушку хоронили в закрытом гробу", - отметили в министерстве.

Офицер командования 17 батальона отметил, что она была доброй и ответственной, безудержной и храброй.

У Екатерины Носковой остался муж и 4-летний сын, родители и старшая сестра.