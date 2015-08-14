В СБУ заявили, что на Донбассе пропавшими без вести считают 846 человек

Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает "Радио Свобода".

«Уже освободили 2852 человека, там еще остаются 172 заложника. Кроме того, мы показываем цифру пропавших без вести – 846 человек», – отметил он.

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Накануне Юрий Тандит сообщил, что из общего количества заложников около 30 человек – это украинские военные, которые находятся в плену на территории Российской Федерации. В Москве это заявление не комментировали.

Ранее УНИАН сообщал, что с начала проведения АТО на территории Донецкой области объявлен в розыск 1381 пропавший без вести, местонахождение 455 из них установлено. Поиски остальных 926 жителей региона продолжаются.