В здании бывшей СБУ в Донецке удерживают в плену 37 украинских военных
На всей территории Донецкой области в плену находится еще примерно 60-65 человек.
В захваченном боевиками здании СБУ в Донецке удерживают 37 украинских военнослужащих.
Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик в эфире Hromadske.TV.
"Захарченко действительно заявил про 40 человек. Троих мы забрали, осталось 37 наших военных, именно столько их находится в здании бывшего СБУ. У нас есть туда доступ и мы постоянно передаем продукты и воду. Активно помогают нам в этом волонтеры", - заявил Будик.
По его данным, на всей территории Донецкой области в плену находится еще примерно 60-65 человек.
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"К сожалению, нет такого хорошего контакта, где бы они указали всех наших ребят которых удерживают", - добавил советник заместителя министра обороны.