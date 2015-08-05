Милиция разыскивает 926 жителей Донецкой области, исчезнувших за период АТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД в Донецкой области.

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Сообщается, что с начала проведения АТО на территории Донецкой области объявлен в розыск 1381 пропавший без вести, местонахождение 455 из них установлено. Поиски остальных 926 жителей региона продолжаются.

По состоянию на сегодня на учете ГУМВД Украины в Донецкой области находится 564 пропавших без вести людей и 362 похищенных (статистика с начала проведения АТО).

Достоверно установлено, что 204 человека были похищены представителями незаконного бандформирования "ДНР". Обстоятельства исчезновения еще 158 человек устанавливаются.

По всем фактам похищения людей милицией открыты уголовные производства по ст. 146 Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека").