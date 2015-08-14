Матиос свалил вину за чудовищные потери под Иловайском пока только на Россию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Мне хочется понять, кто виноват (в Иловайской трагедии – УНИАН), но нет простого ответа на этот вопрос, потому что невозможно одно единственное событие под Иловайском оценить без общего состояния экономики, военных рельсов, наличия материальных запасов, которые разворовывались, отсутствия техники, невозможности работы предприятий оборонного комплекса, отказа ремонтных бригад отправиться в зону АТО для ремонта техники, прямого отказа выполнять приказы штаба АТО отдельных подразделений МВД", - отметил он.

По его словам, "нужно сделать комплексную оценку, выводы, какие пункты, затронутые в экспертизе, зафиксированы, но и общий вывод, на который должен пойти следователь, принять процессуальное решение, которое должно базироваться не только на одной экспертизе, а на оценке совокупной базы доказательств".

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"Сейчас процессуальным путем закреплено, что причинно-следственной связью таких страшных потерь есть прямая агрессия и расстрел украинских военными ВС РФ", - подчеркнул он.

"Нам нужно несколько месяцев для оценки общей картины театра боевых действий периода за июнь - начало сентября 2014 года", - подчеркнул главный военный прокурор.

Напомним, в начале осени временные следственные комиссии частично опубликуют результаты расследования "котлов" в Иловайске и Дебальцево.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, ранены 249, 128 взяты в плен и 158 пропавших без вести.