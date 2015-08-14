Боевики ночью накрыли огнем из "Градов" позиции военных и города в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В районе Мариуполя, около 22 часов из реактивных систем БМ-21 «Град» боевики били по нашим опорным пунктам в поселках Талаковка, Павлополь, Старогнатовка. Также по Старогнатовке и Талаковке работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. А с 18 часов и до полуночи под огонь 120-миллиметровых минометов дважды попал населенный пункт Новотроицкое», - говорится в сообщении.

В 23 по Авдеевке, а в 23.30 и 23.35 по Опытному боевики били из «Градов». Кроме того, в конце суток, под огнем 152-миллиметровой артиллерии оказались Водяное, Каменка, Новобахмутовка, Первомайское.

«На Артемовском направлении, около 10 вечера, оккупанты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра вели огонь по силам АТО в поселке Зайцево. Следует добавить, что целенаправленно разрушая инфраструктуру Донбасса враг продолжает бить по гражданским зданиям. Так в 17.10 из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Широкино, а в 21.52 из «Градов» били по Авдеевке и Опытному», - сообщает пресс-центр.

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В целом, за прошедшие сутки – 13 августа, боевики 95 раз нарушили режим прекращения огня.

«После полуночи, 14 августа, и до 6 часов оккупанты 9 раз применяли запрещенную Минскими договоренностями артиллерию. А под огнем «Градов» 4 раза оказались позиции украинской армии в Водяном, трижды в Опытном. По одному случаю использования реактивной артиллерии зафиксировано в Красногоровке и поселке Зайцево», - добавили в пресс-центре АТО.