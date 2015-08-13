Результаты расследования по Иловайску и Дебальцево опубликуют осенью - нардеп

Об этом заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает пресс-служба БПП.

Депутат заявил, что причиной "котлов" стало участие российских кадровых военных, что помешали наступлению сил АТО.

"Расследование полностью идет, был представлен на закрытой части заседания комитета очень серьезный доклад, который обсуждали члены комитета. Кроме этого, часть членов комитета выезжала на выездное заседание Генштаба для того, чтобы в деталях, с присутствием представителей не только Генштаба, но и воинских частей, которые там тогда были под Иловайськом, обсудить различные детали этого доклада", – сказал Герасимов.

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По его словам, уже в начале осени "сентябрь-октябрь, мы можем ожидать определенные результаты, которые перейдут в публичную плоскость".

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2014 года под Иловайськом развернулись ожесточенные боевые действия. Бойцы сил АТО попали в окружение. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Главный военный прокурор заявил, что во время событий в Иловайске погибли 366 бойцов АТО, 429 получили ранения.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в феврале из окруженного Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.

Битва за Дебальцево - железнодорожный узел огромного значения для сепаратистов из-за его связи с Россией - была одной из самых ожесточенных битв за все время конфликта.

По официальным данным, под Дебальцево украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.

Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрела боевиков.