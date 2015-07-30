Миссия ОБСЕ заметила в очередном "гумконвое" РФ флаги "Новороссии" и "ЛНР"

Об этом заявила наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области.

Как говорится в сообщении миссии, ее представители наблюдали за прибытием российского конвоя на пограничный пропускной пункт "Донецк".

Колонна "гумконвоя" состояла из 46 грузовиков и 6 сопроводительных транспортных средств.

"В кузове не менее одного грузовика наблюдательная миссия видела флаги так называемой "Новороссии" и "Луганской народной республики", - говорится в отчете.

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При этом сказано, что 44 грузовика имели изображение российского флага и надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

На одном из грузовиков наблюдатели заметили надпись "День знаний в Новороссии". Еще один грузовик, в котором была холодильная камера, не имел никаких надписей.

Как сообщал УНИАН, очередной 34-й российский так называемый «гумконвой» вторгся на Донбасс без согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей и в нарушении норм международного и отечественного законодательства.