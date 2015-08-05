В Минске СБУ представила список из 183 пленных украинцев

Служба безопасности Украины вчера, 4 августа, в Минске представила список из 183 пленных украинцев.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко поставил задачу - как можно быстрее освободить заложников. По данным Тандита, на сегодня освобождены более 2800 человек.

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Советник председателя СБУ рассказал, что вчера в Минске были переданы списки пленных. Украинская сторона получила от террористов списки пленных украинцев, которых они готовы отдавать.

"Служба безопасности Украины на вчерашний день показывала цифру 183 человека - это не только представители Вооруженных сил Украины, это также ребята из Национальной гвардии, также это ребята из добровольческих батальонов и еще гражданские лица", - отметил он.

Напомним, недавно народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что СБУ, Минобороны и волонтеры составили список украинских заложников.