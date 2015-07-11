Геращенко уточнила данные относительно пленных украинцев на Донбассе
14:26, 11 июля 2015Война
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На сегодня, согласно официальным данным Службы безопасности, в плену у боевиков находятся еще 245 украинцев - среди них и военные, и гражданские.
REUTERS
Об этом написала народный депутат Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что еще 11 украинцев содержатся в российских тюрьмах.
Кроме того, по данным Геращенко, в списке пропавших без вести - 1160 человек.
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Нардеп также сообщила, что в ходе последних обменов в основном освобождены из плена военные, представителей батальонов, нацгвардейцы.
Как сообщал УНИАН, Украина готовится к проведению крупного обмена пленными с боевиками, который может состояться в ближайшее время.
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