Геращенко уточнила данные относительно пленных украинцев на Донбассе

Об этом написала народный депутат Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что еще 11 украинцев содержатся в российских тюрьмах.

Кроме того, по данным Геращенко, в списке пропавших без вести - 1160 человек.

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Нардеп также сообщила, что в ходе последних обменов в основном освобождены из плена военные, представителей батальонов, нацгвардейцы.

Как сообщал УНИАН, Украина готовится к проведению крупного обмена пленными с боевиками, который может состояться в ближайшее время.