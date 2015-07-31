СБУ лишила аккредитации британскую журналистку, подстрекавшую боевиков к обстрелам

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая сообщила в Facebook.

"СБУ лишила аккредитации британскую журналистку Китти Логан, которая подстрекала боевиков террористической организации «ЛНР» к обстрелам позиций украинских военных", - отметила пресс-секретарь.

Кроме того, она сообщила, что СБУ проверяет распространенную на странице Логан в социальных сетях информацию о масштабной перестрелке между боевиками и украинскими военными, которая произошла из-за ее призывов к открытию огня.

#СБУ лишила аккредитации британскую журналистку Китти Логан, которая подстрекала боевиков террористической организации «ЛНВ... Posted by Гітлянська Елена on 31 июля 2015 г.

Также рассматривается вопрос относительно запрета ее въезда на территорию Украины, добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, журналистка английского телеканала Sky News Китти Логан во время подготовки сюжета на оккупированном Донбассе предложила боевикам самопровозглашенной "ЛНР" пострелять по позициям украинской армии «для остроты сюжета».