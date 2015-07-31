Гройсман предупредил о запрете на въезд в Украину депутатам Италии, если они поедут в Крым

Спикер парламента обратился с письмом к председателю Палаты депутатов Италии Лауре Болдрини, в котором выразил обеспокоенность в связи с информацией о намерениях отдельных представителей политической партии "Движение пяти звезд" осенью посетить Крым по приглашению оккупационной российской власти.

Читайте такжеИтальянские депутаты будут согласовывать свой "визит мира" в оккупированный Крым не с Киевом, а с Москвой

"Украинская сторона, учитывая грубое нарушение национального законодательства, в частности, существующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, будет вынуждена рассматривать вопрос о применении к соответствующим итальянским политикам ограничений, определенных законом Украины, в том числе путем запрета въезда на территорию нашего государства", - говорится в письме.

Владимир Гройсман отмечает, что такой возможный недружественный шаг отдельных итальянских парламентариев не будет способствовать укреплению украинско-итальянских отношений. "Такие действия итальянских парламентариев будут грубо противоречить нормам международного права и украинскому национальному законодательству. Визит представителей "Движения пяти звезд" на временно оккупированную территорию Крыма и проведение встреч с местными нелегитимной администрацией будет противоречить консолидированной позиции Евросоюза относительно неприемлемости оккупации РФ территории Автономной республики Крым", - подчеркнул спикер парламента в письме.

При этом он отмечает, что "указанный визит станет очередным элементом грязных технологий России, направленных на поиск путей легитимизации незаконной аннексии Крыма".

Как сообщал УНИАН, СБУ запретила на 3 года въезд на территорию Украины десяти депутатам Национального собрания и Сената Франции, которые в июле посетили аннексированный Крым без согласия украинской стороны.