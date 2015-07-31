Боевики за сутки обстреляли силы АТО рекордное количество раз - более 100

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Минувшие сутки отличались беспрецедентно высоким количеством фактов нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований – их было более 100», - заявил он.

По его словам, на Луганском направлении боевики не прекращают ведение «беспокоящего» огня по опорным пунктам сил АТО возле Станицы Луганской. Противник продолжает коварную тактику обстрелов в темное время суток – вечером в течение двух часов работали 120-мм минометы оккупантов.

Также на Луганском направлении зафиксирован утренний минометный обстрел со стороны НВФ возле с. Болотенное, а также 2 факта стрельбы со стороны противника севернее Бахмутской трассы.

Кроме этого, вечером боевики вели огонь по нашим военнослужащим, которые занимают оборону между Золотым и Первомайском. Это высокоурбанизированная местность, поэтому любые провокации боевиков несут повышенную угрозу для мирных жителей.

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«На Донецком направлении вчера противник вел непрерывный минометный обстрел общей продолжительностью около 12 часов наших передовых позиций под Светлодарском. Из-за угрозы жизни наших бойцов силы АТО открыли ответный огонь. В ходе успешной обороны потерь среди украинских военных на этом участке не допущено», - отметил Лысенко.

Также, по данным спикера АП по вопросам АТО, не прекращаются и вражеские провокации по западному периметру оккупированной Горловки на участке от Николаевки Второй до Новгородского. Следует отметить, что, в отличие от других участков фронта, здесь противник использует тяжелое вооружение открыто и в светлое время суток.

«Западнее Донецка обстановка остается неизменной и чрезвычайно сложной. На участок фронта от Авдеевки до Марьинки приходится более половины фактов нарушения режима тишины со стороны НВФ во всей зоне АТО. Здесь же наблюдается наибольшая концентрация тяжелого вооружения боевиков. Тем не менее, эти провокации не могут привести к изменению линии фронта в пользу противника. Силы АТО удерживают занимаемые рубежи», - отметил Лысенко.

«На запад от Донецка обстановка остается неизменной и чрезвычайно сложной. На участок фронта от Авдеевки до Марьинки приходится более половины фактов нарушения режима тишины со стороны НЗФ во всей зоне АТО. Здесь же наблюдается наибольшая концентрация тяжелого вооружения боевиков. Тем не менее, эти провокации могут привести к изменению линии фронта в пользу противника. Силы АТО удерживают занимаемые рубежи», - отметил Лысенко.