Правительство Канады передало армии мобильный военный госпиталь (видео)

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов, директор Военно-медицинского департамента Минобороны Андрей Верба и другие должностные лица.

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"Этот мобильный госпиталь является очередной частью помощи канадского правительства, крайне необходимой сегодня Вооруженным силам Украины. Он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к военно-медицинскому обеспечению в ходе комплексных мер реформирования в Вооруженных силах Украины", – сказал Игорь Долгов.

Он подчеркнул, что вклад правительства Канады поможет спасти жизни многих украинских бойцов, которые несут доблестную службу на передовой линии обороны.

Долгов также проинформировал, что в сентябре ВСУ ждут канадских военных инструкторов, опыт которых пригодится украинским военнослужащим.

Как сказал посол Роман Ващук, переданный ВСУ мобильный госпиталь изготовлен по современным канадским технологиям. В то же время, его оборудование полностью совместимо с украинским.

"Весь комплекс можно развернуть за шесть часов, а свернуть за четыре. Это действительно высокомобильный госпиталь, который может работать в любых природных и географических условиях. Я передаю это оборудование, зная, что оно спасет сотни, а может и тысячи жизней украинцев", – подчеркнул он.

Ващук подчеркнул, что канадская сторона высоко оценивает работу Министерства обороны Украины по сотрудничеству и взаимодействию с канадским правительством.

По словам полковника медицинской службы Андрея Вербы "комплекс мобильного госпиталя многофункциональный и сегментированный – он может использоваться и как операционное отделение рядом с полем боя, и как другое функциональное помещение для оказания начальной медицинской помощи перед эвакуацией в тыл больных и раненых. Также он полностью автономный. Работу оборудования при любых условиях обеспечивают дизельные электрогенераторы, адаптированные к нашему топливу, системы питания и кондиционирования европейского стандарта, а также система водоочистки по канадской технологии “Рейнфреш”, которая позволяет подавать 40 литров питьевой воды в минуту".

Как сказал Андрей Верба, сегодня после передачи мобильный комплекс будет свернут и завтра отправлен в расположение 59-го военного мобильного госпиталя в Луганской области.

"Он заменит собой наш передвижной госпиталь, который находится там уже долгое время и оборудование которого изношено", – сообщил Андрей Верба.