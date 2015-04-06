Безлер хотел создать отдельную Горловскую республику на Донбассе – Ходаковский

Об этом сообщает Дождь.

«Мы занялись строительством государства и вертикали власти. Безлер был один из наиболее неуступчивых. Был человеком, который обладал своей специфической точкой зрения. Ходили разговоры о том, что он вообще был не против создать отдельную Горловскую республику. Это совершенно противоречило логике и идее создания единого государства», — рассказал Ходаковский.

По его мнению, Безлер являлся тем человеком, который бы противился созданию единого государства. Поэтому руководством «ДНР» было принято решение подчинить горловское подразделение тем военнослужащим, которые входили в состав так называемого «Министерства обороны».

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«То есть централизация власти именно в военной среде, военной сфере. Для создания вертикали власти нужно было от одиозных лидеров и руководителей избавляться в этой ситуации. И тут пришлось взвешивать: то ли заслуги Безлера на поприще удержания Горловки и создания группировки, то ли дальнейшие проблемы, связанные с ним, на почве становления государства», — добавил командир боевиков бригады «Восток».