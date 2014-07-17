Покушение на Авакова планировал Безлер - советник министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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По словам Шкиряка, террористы планировали совершить покушение на Авакова в период с 7 по 9 июля во время его пребывания в зоне проведения АТО. Заказчиком и организатором покушения был Безлер (Бес). Его диверсионно-разведывательные группы планировали совершить убийство несколькими способами: путем организации засады на кортеж министра, путем закладки фугасов, а также путем совершения теракта в помещении или на улице, где мог находиться Аваков, и путем убийства его из снайперского оружия.

В то же время Шкиряк отметил, что намерения террористов совершить это преступление были сорваны.

Кроме того, Шкиряк сообщил, что спецслужбам удалось задержать две диверсионных группы Безлера, при этом руководитель одной из них, гражданин К., при задержании оказал сопротивление и был уничтожен. Другие члены двух диверсионных групп были задержаны, и с ними сейчас проводятся следственные действия.

Также он добавил, что задержанные группы принадлежат к так называемым «пятеркам Беса», которые и раньше занимались диверсионно-подрывной работой.