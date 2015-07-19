В ОБСЕ подтверждают обострение ситуации на Донбассе

Заместитель главы миссии Александр Хуг заявил, что вспышка насилия возобновилась в Донецке и его окрестностях, передает Би-би-си.

"Мы можем подтвердить, что прошлым вечером и ночью произошла серьезная дестабилизация ситуации. Огонь направлялся из Донецка в западном направлении по позициям украинских сил, а ответный огонь поступал в сторону Донецка", - сказал дипломат.

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Он также разъяснил, что боестолкновение продолжалось до тех пор, пока наблюдатели не подняли вопрос об этом в беседах с представителями сторон в Киеве, Донецке и Вене.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Таран заявил, что ночной обстрел Авдеевки с 122-мм орудий удалось остановить лишь благодаря угрозе украинской стороны вернуть на позиции отведенное тяжелое вооружение и вмешательство представителей ОБСЕ.