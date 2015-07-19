В ОБСЕ подтверждают обострение ситуации на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, наблюдающая за режимом прекращения огня на востоке Украины, подтвердила, что минувшей ночью между сторонами произошло возобновление столкновений.
Заместитель главы миссии Александр Хуг заявил, что вспышка насилия возобновилась в Донецке и его окрестностях, передает Би-би-си.
"Мы можем подтвердить, что прошлым вечером и ночью произошла серьезная дестабилизация ситуации. Огонь направлялся из Донецка в западном направлении по позициям украинских сил, а ответный огонь поступал в сторону Донецка", - сказал дипломат.
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Он также разъяснил, что боестолкновение продолжалось до тех пор, пока наблюдатели не подняли вопрос об этом в беседах с представителями сторон в Киеве, Донецке и Вене.
Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Таран заявил, что ночной обстрел Авдеевки с 122-мм орудий удалось остановить лишь благодаря угрозе украинской стороны вернуть на позиции отведенное тяжелое вооружение и вмешательство представителей ОБСЕ.