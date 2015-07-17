Формирования боевиков под руководством РФ превращаются в армию, их насчитывается около 34 тысяч - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата министерства Петр Мехед сообщил во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на тему: «Территориальная оборона Украины в условиях гибридной войны».

«Незаконные вооруженные формирования, которые в основном действуют в первом эшелоне противостояния с силами антитеррористической операции, под чутким российским руководством превращаются в настоящую армию, которая по численности уже превышает некоторые европейские. Она уже насчитывает до 34 тыс. личного состава. Имеет значительное количество вооружения и военной техники», - отметил Мехед.

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Как отметил заместитель министра обороны, военная и террористическая составляющая конфликта остается существенным и рассматривается Россией как средство окончательного разрешения ситуации в Украине».

«В этих условиях для адекватного реагирования на военную и террористическую угрозу гибридной войны осуществляется применение Вооруженных сил, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов в контртеррористической операции и территориальной обороне Украины, что обеспечивает стабилизацию линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и недопущение распространения конфликта на внутренние регионы», - сказал Мехед.