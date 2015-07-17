В зоне АТО с контрабандой будут бороться 7 сводных мобильных групп – СБУ

В зоне АТО начали патрулирование 7 сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов на совещании президента Украины Петра Порошенко с представителями силовых ведомств в Кривом Роге.

По его словам, в зоне проведения АТО фиксируется нарушение правил пересечения линии соприкосновения и как следствие - повышение уровня коррупционной составляющей при ведении хозяйственной деятельности субъектами экономических отношений.

"Во исполнение поручения президента был создан межведомственный штаб по контролю за перемещением лиц, транспортных средств и грузов", - отметил Маликов.

"С 15 июля в районе проведения АТО начато патрулирование 7 сводных мобильных групп, задачей которых является пресечение нелегальных потоков. В их состав входят сотрудники СБУ, ГФС, МВД, ГНС Украины, военной службы правопорядка и представители волонтерских организаций. Охрану и огневую поддержку групп обеспечивают высокомобильные десантные войска ВСУ. Процессуальное сопровождение - представители военной прокуратуры и ГПУ", - сообщил первый заместитель председателя СБУ.

Он добавил, что группы расположены в Мариуполе, Волновахе, Курахово, Дружковке, Славянске, Лисичанске, Счастье.

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Также Маликов отметил, что на протяжении последней недели в Донецкой области вблизи линии соприкосновения были задержаны 14 грузовиков с товарами широкого потребления.