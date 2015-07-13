ОБСЕ фиксирует скопление военной техники в районе оккупированного боевикам Комсомольского

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать сосредоточение военной техники в районе подконтрольного боевикам "ДНР" Комсомольского.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

Беспилотные летательные аппараты миссии продолжают фиксировать сосредоточение тяжелой военной техники вокруг подконтрольного боевикам "ДНР" Комсомольского (45 км к юго-востоку от Донецка, 98 км к северо-востоку от Мариуполя).

Миссия отмечает, что 11 и 12 июля было замечено не менее 14 основных боевых танков, 40 бронетранспортеров и более 40 военных грузовиков. В прилегающих к этому населенному пункту районах беспилотники ОБСЕ также заметили 16 военных грузовиков, два танка, одну самоходную гаубицу (скорее всего типа 2С1 "Гвоздика").

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11 июля беспилотник зафиксировал на расстоянии 5 км к югу от Комсомольского в селе Веселое (подконтрольное "ДНР") зенитно-ракетный комплекс типа "земля-воздух" 9К35 "Стрела-10". На подконтрольной территории правительству Украины было замечено один танк.

12 июля беспилотник зафиксировал обмен танковым огнем между подконтрольной Украине Старогнатовкой (52 км к югу от Донецка) и подконтрольной "ДНР" Белой Каменкой (также 52 км к югу от Донецка). В перестрелке были замечены три танка с украинской стороны, и один танк со стороны боевиков.

При этом наблюдатели заявляют, что несмотря на утверждения о завершении отвода тяжелого вооружения, миссия видела три танка Т-64 со стороны территории боевиков "ЛНР" и один военный вооруженный отряд, который стоял неподалеку от танков.

Также сказано, что инструкторы ОБСЕ видели в окрестностях одного тренировочного лагеря боевиков "ЛНР" 14 танков Т-64, 3 боевых машины пехоты и 10 военных грузовиков (КамАЗов), загруженных боеприпасами. На следующий день, миссия зафиксировала в том же месте 17 танков Т-64, 3 боевых машины пехоты и 6 военных грузовиков, загруженных ящиками с боеприпасами.