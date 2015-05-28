Российской военной техники на границе с Украиной уже втрое больше - СМИ

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на корреспондента, который видел эти вооружения этой неделе, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, на многих транспортных средствах номерные опознавательные знаки знаки убраны, а многие солдаты сняли знаки отличия со своей формы. Агентство подчеркивает, что таким образом они совпадают с теми военными на Донбассе, которые Киев и его западные союзники считают скрытыми отрядами России.

Вооружение, которое находится на этой базе, включает реактивные системы залпового огня "Ураган", танки и самоходные гаубицы - все виды оружия, которые использовались в конфликте на востоке Украины.

Как отмечает агентство, количество военной техники на базе сейчас в три раза больше, чем в марте этого года, когда журналисты были в этом районе. В то время только несколько десятков единиц техники были в поле зрения.

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Как отмечает агентство, фото, снятое на базе на Кузьминском полигоне, около 50 км (30 миль) от границы, является очевидным доказательством российского военного присутствия в этом районе.

Большой участок грунтовой дороги, что ведет через степь от Кузьминского полигона до украинской границы, имеет свежий ремонт, что делает ее более проходимой для тяжелой техники.