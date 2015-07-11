Годовщина трагедии под Зеленопольем: Огонь "Градов" боевиков сжег дотла лагерь с военными (фото)
В ночь на 11 июля 2014 года из установок "Град" террористами были обстреляны позиции украинских пограничников и военнослужащих в составе групп подразделений 24-й механизированной, 72-й механизированной и 79-й аэромобильной бригад.
Солдаты, заняв позиции, прикрывали участок госграницы Украины, который остался открытым из-за наступления боевиков.
"В 4.30 осуществлен обстрел реактивной установкой "Град" блокпоста в районе Зеленополья со стороны государственной границы. Потери уточняются", - сообщили 11 июля 2014 года в пресс-центре АТО.
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В тот же день боец Константин Поляков, военный семьдесят девятой бригады, заявил, что от первого батальона 79-й бригады фактически ничего не осталось после ночного обстрела.
"Я служу во втором батальоне семьдесят девятой (имеется в виду 79-Николаевская аэромобильная бригада). Сегодня ночью они прошли мимо нас. Общался с бойцами первого. За ними вышла колонна. Вернуться - узнаю больше", - написал Поляков.
Після сьогоднішньої ночі першого батальйону 79-ої по суті не існує. Вічна пам'ять загиблим. Вічна слава живим.На щастя...Posted by Костянтин Поляков on 11 Июль 2014 г.
Так, в Минобороны сообщили, что в результате этих обстрелов под Зеленопольем погибли 19 военнослужащих, 93 - получили ранения.
Все раненные бойцы были в крайне тяжелом состоянии. Их жизни спасали лучшие врачи, которые называли увиденное "адом" и признавались, что таких страшных повреждений не видели никогда.
Медсестры даже падали в обморок. "Это раненные, потерявшие глаза, ноги, двум делаем травматическую ампутацию ног. Есть ранения живота. Говорить о прогнозах трудно, потому что большинство из них поступило в бессознательном состоянии, даже не держали давление. Будем надеяться, что сможем их спасти", - рассказывал главный врач областной больницы Сергей Рыженко.
Спустя некоторые время ряд экспертов утверждали, что позиции военных под Зеленопольем могли обстреливать из российских систем залпового огня "Торнадо".