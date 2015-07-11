Годовщина трагедии под Зеленопольем: Огонь "Градов" боевиков сжег дотла лагерь с военными (фото)

Солдаты, заняв позиции, прикрывали участок госграницы Украины, который остался открытым из-за наступления боевиков.

"В 4.30 осуществлен обстрел реактивной установкой "Град" блокпоста в районе Зеленополья со стороны государственной границы. Потери уточняются", - сообщили 11 июля 2014 года в пресс-центре АТО.

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В тот же день боец Константин Поляков, военный семьдесят девятой бригады, заявил, что от первого батальона 79-й бригады фактически ничего не осталось после ночного обстрела.

"Я служу во втором батальоне семьдесят девятой (имеется в виду 79-Николаевская аэромобильная бригада). Сегодня ночью они прошли мимо нас. Общался с бойцами первого. За ними вышла колонна. Вернуться - узнаю больше", - написал Поляков.

Після сьогоднішньої ночі першого батальйону 79-ої по суті не існує. Вічна пам'ять загиблим. Вічна слава живим.На щастя... Posted by Костянтин Поляков on 11 Июль 2014 г.

Так, в Минобороны сообщили, что в результате этих обстрелов под Зеленопольем погибли 19 военнослужащих, 93 - получили ранения.

Все раненные бойцы были в крайне тяжелом состоянии. Их жизни спасали лучшие врачи, которые называли увиденное "адом" и признавались, что таких страшных повреждений не видели никогда.

Медсестры даже падали в обморок. "Это раненные, потерявшие глаза, ноги, двум делаем травматическую ампутацию ног. Есть ранения живота. Говорить о прогнозах трудно, потому что большинство из них поступило в бессознательном состоянии, даже не держали давление. Будем надеяться, что сможем их спасти", - рассказывал главный врач областной больницы Сергей Рыженко.

Спустя некоторые время ряд экспертов утверждали, что позиции военных под Зеленопольем могли обстреливать из российских систем залпового огня "Торнадо".