Медики падали в обморок при виде раненых под Зеленопольем бойцов

Все бойцы в крайне тяжелом состоянии, трое в критическом, передает ТСН.ua. Их жизни спасают лучшие врачи, но никаких прогнозов не дают. Увиденное врачи называют "адом" и признаются, что таких страшныхповреждений не видели никогда.

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Медсестры даже падали в обморок. "Это раненные, потерявшие глаза, ноги, двум делаем травматическую ампутацию ног. Есть ранения живота. Говорить о прогнозах трудно, потому что большинство из них поступило в бессознательном состоянии, даже не держали давление. Будем надеяться, что сможем их спасти", - говорит главный врач областной больницы Сергей Рыженко.

Откуда именно этих раненых доставили, врачи не говорят поскольку у них еще не было возможности установить имена всех пациентов. Известен только возраст ребят - им от 25 до 35 лет. Также есть информация, что еще как минимум 7 раненых доставили в днепропетровский военный госпиталь. Официально эти данные тамошние медики пока не подтверждают.