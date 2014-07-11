Военных под Зеленопольем обстреливали со стороны российской границы - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Обстановка в районе проведения АТО остается сложной. В течение ночи боевики осуществляли обстрелы позиций сил АТО и населенные пункты, среди которых Райгородок, Старая Краснянка, Дьяково, Довжанский, Мариновка», - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы в Луганске и Донецке готовят контрнаступление на 12 июля - источник«В 4.30 - осуществлен обстрел реактивной установкой «Град» блокпоста в районе Зеленополья со стороны государственной границы. Потери уточняются», - отмечает пресс-центр АТО.

Сейчас известно, что боевики начали обстрел из района Комброда города Луганск по населенному пункту Песчаное. Огонь ведется из пушки (возможно, танка).

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря АТО Владислава Селезнева, возле Зеленополья террористы из установок "Град" обстреляли позиции сил Антитеррористической операции. «Подтверждаю эти события, но пока никаких деталей сказать не могу, количество жертв уточняется», - сказал Селезнев.

В то же время активист Майдана Владимир Парасюк написал в соцсети: «Только что сообщили очень неприятную новость. Сегодня в 5 час. утра возле с.Зеленополье Луганской обл. российские боевики из установки "Град" обстреляли наших ребят из 24 моторизованной бригады (Яворовщина, Львовская обл.) Большое количество раненых и убитых. Связи нет, все сгорело. Подмога не приходит».

По словам Парасюка, по неофициальным данным число погибших наших военнослужащих - около 30 человек и более 100 раненых.