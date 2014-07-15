СНБО: по бойцам АТО в Зеленополье могли стрелять из новейшей установки "Торнадо" с территории РФ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль подтвердил, что под Зеленопольем террористы обстреливали украинских бойцов из российских систем залпового огня "Торнадо".

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник, 14 июля, сообщает "Обозреватель".

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"По недавних событиях в районе Зеленополья. Мы, военные эксперты, четко видим, что стреляли не из установки "Град". А стреляли скорее с установки "Торнадо", принятой в вооруженных силах России в 2010 году. Потому что все поражения нашей техники, все те моменты, которые мы видим на снимках, подсказывают, что это именно те реактивные снаряды, которые применяются именно этой системой", - сказал Коваль.

Напомним, что об обстреле из "Торнадо" под Зеленопольем 13 июля сообщил журналист телеканала "Интер" Роман Бочкала. По его словам, когда "Град" может вести огонь на расстоянии 20 км, то "Торнадо" - на расстоянии 90 км. Это может значить, что из систем "Торнадо" стреляли с территории РФ.

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В результате обстрела под Зеленопольем погибли 19 украинских воинов, точное количество раненых пока не известно.