Во Львов доставили 31 раненного под Зеленопольем военнослужащего

Об этом УНИАН сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Александр Поронюк.

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"Сегодня около 01.00 во Львов прибыл санитарный самолет с раненными военнослужащими и мобилизованными. Во Львов транспортирован 31 военнослужащий. Большинство из них - из 24-й отдельной механизированной бригады имени Даниила Галицкого, которая дислоцируется в Яворовском районе Львовской области”, - сообщил Александр Поронюк.

Он отметил, что состояние здоровья военных удовлетворительное, только у двоих бойцов ранения средней тяжести. Всех их разместили в военном госпитале во Львове. Всех раненых с большей степенью сложности приняли госпитали в восточных и центральных областях.

Александр Поронюк также сообщил, что завтра, 14 июля, планируется брифинг при участии военных врачей львовского госпиталя.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 июля террористы обстреливали из установок "Град" позиции сил АТО возле села ЗеленопольеЛуганской области со стороны границы с Россией. В Минобороны сообщили, что в результате этих обстрелов погибло 19 военнослужащих, 93 получили ранения.