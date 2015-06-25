Боевики 13-й раз за день обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино
23:44, 25 июня 2015Война
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Сегодня вечером боевики в 13-й раз за день обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино.
REUTERS
Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной.
По словам Чепурного 1 раз боевики обстреляли Лебединское, 1 раз - Бердянское и 11 раз - Широкино.
Кроме того, сегодня боевики дважды устраивали провокации. Сначала с территории, подконтрольной "ДНР", они обстреляли окраину Пищевика. Применяя установку "Град". Затем из населенного пункта Заиченко из 122-мм артиллерии обстреляли село Черненко.
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Ранее УНИАН сообщал, что в течение сегодняшнего дня, 25 июня, боевики пророссийских бандформирований около 35 раз обстреляли позиции сил АТО и инфраструктуру населенных пунктов.
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