Сегодня боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Наиболее напряженная ситуация сейчас возле Донецка. Из оккупированного города и его окрестностей захватчики более 20 раз били по украинским воинам, которые удерживают позиции на подступах к Марьинке, Авдеевке, Песок, Опитного, шахты «Бутовка». Применяя при этом разнообразные огневые средства, от стрелкового оружия и гранатометов до вооружения боевых машин пехоты и запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм», - говорится в сообщении.

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Также в штабе напомнили, что в первой половине дня боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли один из блокпостов сил АТО в то время, когда там находился конвой «Красного креста», который возвращался из Донецка после доставки гуманитарной помощи мирному населению временно оккупированных террористами территорий. Жертв среди сотрудников благотворительной организации нет.

Кроме того, на Артемовском направлении возле Троицкого и Майорска активно работают снайперы боевиков.

Также вблизи Мариуполя террористы обстреливали, в частности, Широкино и Лебединское из запрещенных 122-мм гаубиц. А по городской инфраструктуре н.п. Пищевик стреляли из переносных версий РСЗО «Град», говорится в сообщении.