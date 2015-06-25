Мать пленного российского сержанта Александрова заявляет, что он никогда не говорил ей об увольнении из армии

Об этом она рассказала в интервью Reuters.

"Уволился он, не сказав нам, или нет, правительство не должно оставлять его на произвол судьбы... Я не знаю, что они (власти) делают. Они ничего мне не говорят", - рассказала Александрова.

Женщина рассказала, что после задержания сына в Украине прекратила смотреть телевизор.

Читайте такжеНомера родственников захваченных спецназовцев из РФ заблокированы или не отвечают - российский правозащитник"Я не смотрю телевизор после всего этого. Просто не могу. Кому теперь верить?", - сказала она.

Отец Александрова, ветеран войны в Афганистане, отказался общаться с журналистами. С его женой Екатериной, которая, по сообщению украинских силовиков, работает в отделе кадров той же бригады, где служит ее муж, связаться не удалось.

Напомним, после задержания россиян жена Александрова заявила в эфире российского ТВ, что ее муж уволился из армии.