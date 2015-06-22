Глава Донетчины распорядился восстановить подачу воды и газа в Красногоровке и Марьинке

Об этом он заявил 22 июня во время аппаратного совещания, сообщает пресс-служба ОГА.

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«Основное внимание глава области уделил вопросам обеспечения восстановления районов, которые больше всего пострадали во время последней активизации боевых действий. Реагируя на жалобы жителей с. Пески на немотивированное повышение цен на продукты первой необходимости, Жебривский поручил срочно проверить процедуру ценообразования в прифронтовой зоне», - отмечается в сообщении.

Также руководитель ОГА поручил до конца недели навести порядок в выплате компенсаций пострадавшим жителям области и подготовить план по восстановлению разрушенных социальных объектов в пострадавших районах.