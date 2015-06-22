Террористы обстреляли из минометов Авдеевку, ранены два человека - МВД

20:07, 22 июня 2015
Война
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Боевики нанесли минометный удар по Авдеевке, в результате чего ранены два человека.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"В результате прямых попаданий снарядов в многоквартирные дома на улице Молодежной получили осколочные ранения мужчина, 1965 года рождения, и женщина, 1995 года рождения", - сообщил он.

Аброськин отметил, что сотрудники Авдеевского горотдела милиции осуществляют поквартирный обход с целью выявления пострадавших в результате обстрела.

Боевики нанесли минометный удар по Авдеевке. В результате прямых попаданий снарядов в многоквартирные дома на улице Мо...

Posted by Вячеслав Аброськин on 22 Июнь 2015 г.
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