Террористы обстреляли из минометов Авдеевку, ранены два человека - МВД
20:07, 22 июня 2015Война
806 0
Боевики нанесли минометный удар по Авдеевке, в результате чего ранены два человека.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеСегодня боевики 40 раз обстреляли украинских военных и мирных жителей – штаб АТО
"В результате прямых попаданий снарядов в многоквартирные дома на улице Молодежной получили осколочные ранения мужчина, 1965 года рождения, и женщина, 1995 года рождения", - сообщил он.
Аброськин отметил, что сотрудники Авдеевского горотдела милиции осуществляют поквартирный обход с целью выявления пострадавших в результате обстрела.
Боевики нанесли минометный удар по Авдеевке. В результате прямых попаданий снарядов в многоквартирные дома на улице Мо...Posted by Вячеслав Аброськин on 22 Июнь 2015 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter