В Песках силы АТО отразили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков – нардеп

Об этом сообщил командир батальона "Днепр-1", народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза на своей странице в Facebook.

«Тяжелая ночь, но все держатся, собрав нервы в кулак. По оперативной информации, одним из самых горячих отрезков на карте АТО остается сектор "Б", в частности Марьинка и Красногоровка, а также Авдеевка и Пески», - написал он.

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Береза отметил, что ночью по Марьинке дважды отработали с реактивной системы залпового огня "ГРАД", полным боекомплектом.

Также, по его данным, в Песках постоянно идут обстрелы. Около 3.00 ночи до позиции полка "Днепр-1" подошла вражеская диверсионно-разведывательная группа, которую бойцы быстро отогнали.

Кроме того, день и ночь продолжались обстрелы Широкиного с АГС и минометов разного калибра со стороны Саханки. Ночью там зафиксировали полеты семи беспилотных летательных аппаратов, которые принадлежат российским террористическим войскам.

В Чармалыке, где сейчас находятся бойцы "Днепра-1", обстановка стабильно напряженная. Вчера опять обстреляли из минометов и АГС.